Roma. Nella gara a chi è più populista, a Matteo Salvini tocca l’immigrazione, a Luigi Di Maio i “privilegi rubati” dei politici. Il M5s se la prende con i vitalizi degli ex parlamentari, vuole tagliarli, ma come osservava Clemente Mastella sul Foglio qualche giorno fa, “perché non dimezzano lo stipendio ai parlamentari di oggi anziché tagliare le entrate alle vedove e a poveri cristi che magari hanno fatto un mutuo? Perché poi non saprebbero come dare 300 euro al mese...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.