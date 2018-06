Redivivo Spadafora

Roma. Arrossendo prima ancora di aprire bocca, come se già avvertisse l’effetto ironico che la frase produrrà, l’ex ministro – ormai in pensione ma non per questo inattivo, quando si tratta di suggerire nomine – si lascia andare a una battuta: “E’ un po’ come se qualcuno pensasse di arrivare a Berlusconi senza prima parlare con Gianni Letta”. Si parva licet, ovviamente, il ruolo di Vincenzo Spadafora, nei confronti di Luigi Di Maio, in fondo è, e resta, questo. L’uomo-ombra,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.