Il governo Conte parte dal Senato. Alle 12 il presidente del Consiglio pronuncerà il discorso programmatico (QUI TROVATE IL TESTO SCRITTO) e in aula, ad ascoltare il professore divenuto premier del governo giallo-verde, ci sarà tutta la squadra dei ministri (Salvini compreso che non parteciperà, per questa ragione, al vertice europeo dei ministri dell'Interno sulla revisione del regolamento di Dublino). Sui banchi dell'opposizione siederà anche l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che interverrà in sede di dichiarazioni di voto, al termine del dibattito. Il voto di fiducia è previsto nel tardo pomeriggio. La seduta, secondo le previsioni della conferenza dei capigruppo che si è riunita ieri a palazzo Madama, dovrebbe concludersi entro le 20:30. Subito dopo, quindi intorno alle 21, è in programma l'assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle che avrà, tra gli altri temi all'ordine del giorno, la nomina dei capigruppo di Senato e Camera, in sostituzione di Danilo Toninelli e Giulia Grillo promossi ministri, e il confronto sulla nomina di sottosegretari e viceministri.

Alle 14.30 è ripresi al Senato il dibattito sulla fiducia al governo e il primo a prendere la parola è il forzista Lucio Malan, che ricorda come “questo governo ha già stabilito un record: è stato il più lento a formarsi. Ai tempi dell’ultimo governo Berlusconi, a tre mesi dalle elezioni come adesso, avevamo già risolto la crisi dei rifiuti a Napoli, abolito la tassa sulla prima casa e approvato il decreto per mantenere Alitalia in mani italiane. Non l'avevamo annunciato, l'avevamo fatto". Malan sferza soprattutto sul tema della giustizia.

