Lo specchio dell’Italia del rancore

E' facile dire che il vero problema di questo governo è che è un governo di destra, come proverà a fare ciò che resta della sinistra riformista. E’ facile dire che il problema di questo governo è che è un governo statalista, come proverà a fare ciò che resta della destra moderata. E’ facile dire che il vero problema di questo governo è che è un governo fatto di incompetenti, come proverà a fare ciò che resta della stampa borghese....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.