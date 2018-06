Il carcere sarà sempre più chiuso

E pensare che era stato addirittura il neo presidente della Camera Roberto Fico, a metà aprile, a suggerire alla conferenza dei Capigruppo l’eventualità di inserire il decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario tra le materie della commissione speciale, per stringere i tempi prima dell’insediamento della nuova commissione Giustizia e in attesa della formazione del governo. Ma forse non gli avevano ancora spiegato di quale nuovo stato di polizia (penitenziaria) era stato eletto Terza carica. Un mese dopo, era toccato all’ex...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.