Fedriga verso la vittoria in Friuli Venezia Giulia - i risultati delle elezioni

In Friuli Venezia Giulia le urne delle elezioni regionali si sono chiuse ieri sera con un'affluenza del 49,65 per cento, lo spoglio delle schede elettorali è iniziato alle 8 e sta premiando il candidato del centrodestra. Massimiliano Fedriga ha ottenuto il voto di oltre metà degli elettori e così dopo Debora Serracchiani, la presidenza della regione autonoma tornerà a un esponente della coalizione del centrodestra, in linea con la recente tradizione che dal 2001 aveva visto l'alternanza tra i due schieramenti politici.

I risultati in diretta delle elezioni in Friuli Venezia Giulia