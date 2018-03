Che cosa passa nella testa del silenzioso e defilato Mattarella

L’altro ieri sono apparse sulla stampa alcune posizioni attribuite alla Presidenza della Repubblica, con tanto di frasi esibite tra virgolette. In esse si affermava che “non esiste alcun partito di Mattarella e che tanto meno promuove e manovra “correnti all’interno di un singolo partito”. Il riferimento era ovviamente al Pd, forza politica di provenienza del capo dello Stato. Non so in quale misura a tali affermazioni, inusitatamente perentorie, sia stato dato credito da parte degli analisti politici, i cui convincimenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.