Per l'Onu il piano di Minniti contro le fake news è una fake news

Roma. Ricordate il famoso “progetto Red Button contro le fake news” lanciato dal ministero dell’Interno giusto in tempo per la campagna elettorale? Era gennaio e veniva presentato così: “Si chiama Red Button, è il nuovo servizio on line offerto dalla Polizia postale su commissariatodips.it attraverso il quale è possibile segnalare contenuti che sembrano fake news, o notizie false”. E per segnalare una notizia “che si presume ‘fake’ trovata on line o nelle reti social basta andare su commissariatodips.it , raggiungibile anche dalla home page del sito della Polizia di Stato, e cliccare sul bottone ‘Segnala on line Fake news’, il: si apre cosi una maschera per la compilazione dei campi con le informazioni necessarie”. Il link alla pagina dedicata “Segnala una fake news” sul sito del Commissariato di Polizia di Stato online adesso non funziona più: “Siamo spiacenti, la richiesta effettuata non può essere servita. Vi preghiamo di segnalare il problema riscontrato cliccando qui ". Il “Red Button” era stato attivato solo per il periodo della campagna elettorale?