Il Pdl 2.0 di Salvini

Roma. Sta per nascere un altro Pdl, dopo quello del 2008. Solo che stavolta a guidarlo c’è Matteo Salvini, fresco vincitore delle elezioni del 2018 insieme al M5s, che ha portato la Lega dal 4,1 per cento di cinque anni fa al 18 di oggi (è il partito che è cresciuto di più, passando da 1.390.534 voti a 5.691.921: sono 4.301.387 voti nuovi in più). La benedizione arriva anche da Silvio Berlusconi: “Confermo che nel rispetto verso gli alleati, nel...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.