I risultati delle elezioni regionali

Nicola Zingaretti avanti nel Lazio, Attilio Fontana in testa in Lombardia. Secondo i dati dei primi exit poll sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, la situazione potrebbe essere questa. Gli scrutini per le elezioni regionali inizieranno alle 14 di lunedì 5 marzo e si concluderà probabilmente in serata, così come previsto da una legge del 1976 che stabilisce la priorità nel caso di sovrapposizioni tra politiche e comunali o locali.

Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) è in testa con il 30-34 per cento, mentre Stefano Parisi (centrodestra) è al 26-30 per cento. Roberta Lombardi (M5s) è al 25-29 per cento e Sergio Pirozzi (lista civica) è al 2-4 per cento.

Nella corsa per la presidenza della Lombardia è invece in vantaggio Attilio Fontana (centrodestra) al 38-42 per cento; Giorgio Gori (centrosinistra) è al 31-35 per cento. Dario Violi (M5s) è al 17-21 per cento e Onorio Rosati (Leu) al 2-4 per cento.

Il candidato del centrodestra, Attilio Fontana, ha commentato con le agenzie di stampa in via Bellerio gli exit poll che lo danno in vantaggio in Lombardia"Mi sembra un buon risultato. Grazie ai lombardi che hanno partecipato al voto in maniera così massiccia e hanno fatto questa scelta. Si prospetta una vittoria storica della Lega, in particolare in Lombardia - ha aggiunto al suo fianco il segretario lombardo Paolo Grimoldi. Gori non pervenuto, aspettiamo la sua telefonata per riconoscere la sconfitta".