L’ora del bercio da campagna elettorale s’è conclusa, finora la scena è stata tutta degli impresentabili, o non presentabili, di quelli che non hanno i requisiti per candidarsi – anche solo per gli standard di partito – eppure con una piroetta vengono elevati ad aspiranti padri della patria, perché il “filtro qualità” non filtra abbastanza; finora la scena è stata di quelli che vanno in tv e gridano più dell’avversario, lo scavalcano, elargiscono demagogia a prezzi popolari, sono dei Cetto...

