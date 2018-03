Nella testa di Mattarella

Roma. Che cosa farà Sergio Mattarella dopo il voto di domenica 4 marzo? A urne chiuse e risultato ottenuto, il compito del presidente della Repubblica potrebbe rivelarsi complicato (ma non senza bussola, come qualche spensierato commentatore straniero potrebbe pensare). Specie se i sondaggi non mentono e se il quadro politico dovesse essere quello attuale. A lui tocca – articolo 92 della Costituzione – la nomina del “presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Asciutto, essenziale....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.