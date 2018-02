La giornata da pazzi degli ex onesti del M5s

Roma. Luigi Di Maio arriva a Montecitorio di buon mattino, si consegna alla giuria delle Iene di Italia Uno, li porta in banca, e mostra il suo estratto conto, poi si chiude per diverse ore nella sua stanza di vicepresidente della Camera, al primo piano del Palazzo. Il telefonino che squilla come un nitrito d’apocalisse, i messaggi di Whatsapp che intasano lo schermo, i consulti con lo staff e i consigli della Casaleggio Associati, l’azienda-guru che mette al servizio di...

