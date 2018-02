Roma. “Le tue sono chiacchiere ciniche. Vai a incassare il nulla. Avrei dovuto lasciarti per strada”, gli scrive Francesco. E Gianni: “Sai solo offendere. Ti sei dimesso dal Movimento per problemi di collegio. Adesso che vuoi?”. E allora Francesco: “Certo, racconta pure questa. Mi ero dimesso da presidente non dal movimento. Saluti montiani”. Un minuto dopo, sulla chat di Whatsapp del loro piccolo partito, tragicamente chiamato “Mns”, cioè Movimento nazionale per la sovranità, Francesco per un attimo torna l’Epurator...

