Roma. Un avvocato, una mailing list, una candidatura con i Cinque stelle, i social network come coro greco: tra le tante sotto-storie della campagna elettorale ce n’è una che ha tutte le caratteristiche del casus belli. Intanto, i fatti: succede, a fine gennaio, che Luigi Di Maio, candidato premier del M5s, presenti come candidato al Senato nel collegio uninominale numero tre (Roma Portuense) l’avvocato Mauro Vaglio. Non uno sconosciuto per gli esponenti della categoria: si dà il caso, infatti, che...

