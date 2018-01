Franceschi, azionista del Fatto, ci spiega perché si candida con Forza Italia

Roma. Fabio Franceschi, titolare di Grafica Veneta e azionista di minoranza della società che edita il Fatto quotidiano con il 4 per cento delle quote, è candidato nel padovano con Forza Italia alle prossime elezioni politiche. “Intendiamo tranquillizzare i nostri lettori – scriveva ieri il giornale diretto da Marco Travaglio – sulla assoluta incompatibilità con la nostra società editoriale per chiunque ricopra incarichi in qualunque forza politica. Entro breve tempo dunque Franceschi – al quale auguriamo le migliori fortune –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.