Ressa elettorale. Ecco come si compilano le liste nel conclave di Arcore

Roma. Sfiancato più che altro dalla noia, alla fine ha gettato un elenco di nomi sul tavolo: “Avrei piacere che candidaste queste persone: pensate sia possibile?”. Silvio Berlusconi è da tre giorni ostaggio dei colonnelli, che sfilano uno a uno – divisi per delegazioni regionali – nella sala studio di Villa San Martino. Cellulari spenti o appoggiati sul tavolo, silenziati, si accalorano sui collegi uninominali ex A1 (più o meno sicuri) precipitati dai nuovi sondaggi in un baratro chiamato B3...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.