Roma. Paolo Romani, presidente dei senatori di Forza Italia e campione nazarenico – nel senso del defunto patto del Nazareno – durante questa legislatura appena conclusa è stato, parole sue, “uno stabilizzatore”. In più occasioni avrebbe potuto assestare qualche colpo letale alla maggioranza di governo, specie quando non esisteva più il celebre patto, ma non l’ha fatto. “Non nego di aver creduto fino in fondo all’accordo del Nazareno – dice al Foglio – e alla possibilità, nell’interesse del paese,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.