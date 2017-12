Roma. Doveva non esserci più, eppure, ironia della sorte, ieri è partita la gara per entrare a farne parte: vogliono tutti diventare senatori. Il progetto di riforma costituzionale che si è fermato il 4 dicembre 2016 prevedeva che Palazzo Madama non ospitasse più rappresentanti del popolo eletti direttamente, tanto che, pomposamente, molti servizi avevano raccontato con toni cupi “l’ultimo giorno del Senato” e gli eletti si erano prodigati in selfie e controselfie per dimostrare che loro c’erano. C’erano pure ieri,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.