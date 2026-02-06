Leggi il foglio

Ansa

piccola posta

L'oscuro passato di Vannacci da cui converrebbe guardarsi bene

Adriano Sofri

Se il futuro che il generale vuole raggiungere è abbastanza chiaro, a destare preoccupazione è la sua esperienza nell'esercito: da comandante della Brigata Folgore fino alla difesa all'ambasciata russa

Sullo stesso argomento:

Tutti si interrogano sul futuro di Vannacci. Forse bisognerebbe interrogarsi sul suo passato. Di Comandante del Reggimento Col Moschin, della Brigata Folgore, del contingente italiano in Iraq, della Task Force 45 in Afghanistan, di addetto per la Difesa alle ambasciate di Russia, Bielorussia, Armenia, Turkmenistan. E di capo dell’Istituto Geografico Militare di Firenze, per giunta. Il futuro è piuttosto chiaro, è da un passato così oscuro che converrebbe guardarsi.

Di più su questi argomenti:
I più letti di Piccola Posta