Un desiderio imbarazzante e struggente

E' scesa la notte. E rimirando una luna splendente ho espresso un desiderio sul medio oriente

“Gli israeliani si dividono tra chi chiede a Zamir di dimettersi per prendere le distanze dalle scelte del premier e dei suoi ministri e chi lo prega di restare per fare da argine, se ce ne sarà bisogno”. Così concludeva mercoledì Micol Flammini. Poi è scesa la notte, e rimirando una luna splendente a tre giorni dal plenilunio e il cielo stellato e le rare stelle cadenti prima del picco del 12 agosto, ho espresso il desiderio imbarazzante e struggente di un colpo di stato militare a Tel Aviv.