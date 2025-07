Perché non partecipo ai dibattiti sul tennis

Non vedo la pallina, soprattutto quando colpiscono così forte. Meglio nel replay. Sono anche abbastanza sordo, sento male colpi e rimbalzi, benché siano così potenti

Un po’ di polvere da me risollevata ha indotto qualcuno a ricordarmi che sono vecchio (e che ho rotto i coglioni ecc.). Ma certo, rottura a parte, era la mia premessa. Sarò più preciso. Guardo anch’io il tennis, benché non così assiduamente e così a lungo. Da un bel po’ di tempo ho un problema: non vedo la pallina, soprattutto quando colpiscono così forte. Nel replay, meglio. Mi piace lo stesso, mi regolo sui movimenti dei giocatori. Sono come gli spettatori alla fine di Blow-up, come me giovane, davanti alla partita a tennis dei due mimi senza pallina (e senza racchetta).



Antonioni ci aveva messo sotto un po’ di sonoro. Ora, da un altro po’ di tempo, un po’ meno, sono anche abbastanza sordo. Guardo la partita e vedo male la pallina, benché sia così gialla, e sento male colpi e rimbalzi, benché siano così potenti. Puro Antonioni. Sento male anche la telecronaca, perciò non saprei partecipare all’ultimo dibattito. Torno alla polvere.