Quel "minuto" in cui Trump procurerà la pace fra Russia e Ucraina

Prima che arrivi quel minuto, ha dichiarato che ridurrà fortemente gli aiuti all’Ucraina, e che l’impiego di missili di media gittata da parte dell’esercito ucraino oltre il confine, da dove partono gli attacchi russi, è una bischerata

Un giorno gli dev’essere sembrato troppo, così Trump ha precisato che procurerà la pace fra Russia e Ucraina “in un minuto”. Prima che arrivi quel minuto, ha dichiarato che ridurrà fortemente gli aiuti all’Ucraina, e che l’impiego di missili di media gittata da parte dell’esercito ucraino oltre il confine, da dove partono gli attacchi russi, è una bischerata. In parole povere abbastanza da essere capite da Putin, non hai mai avuto un campo tanto libero ai tuoi bombardamenti e alle tue avanzate. Un minuto, come disse quella dama piena di grazia, ancora un minuto, signor boia.