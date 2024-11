Come avrebbero votato "gli italiani" in America, a proposito di quella storia della società civile

I numeri di un sondaggio sulle presidenziali Usa se dovessero votare "gli italiani": per oltre il 60 per cento Harris, per il 20 per cento Trump

Sullo stesso argomento: A Meloni conviene la vittoria di Harris? Girotondo di idee

Riempire le ore di una strana vigilia elettorale, aggiornando la contabilità della futura memoria. Chi ha detto che voterà Harris. Chi ha detto che voterà Trump. Chi ha detto che il voto è segreto. Chi ha detto che Trump e Harris, se non è zuppa è pan bagnato. Chi ha detto che voterà Harris, ma avrebbe votato Trump. Chi ha detto che avrebbe votato Trump, e l’avrebbe votato.

Intanto un tg dà i numeri del sondaggio su come avrebbero votato “gli italiani”. Per oltre il 60 per cento Harris, per il 20 per cento Trump. A proposito di quella storia, se la società civile, il cielo mi perdoni, sia peggiore o migliore della classe dirigente, il cielo la perdoni.