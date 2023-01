Due sondaggi (senza risposte) per orientarsi sul futuro che aspetta Kyiv

La rivista Foreign Affairs ha fatto la seguente domanda : "L'Ucraina finirà per fare concessioni territoriali alla Russia?". Poche ipotesi innovative. In quello pubblicato da Ukrinform quasi il 60 per cento è soddisfatto di come funziona il paese nonostante la guerra

Odessa, dal nostro inviato. Oggi vorrei segnalare due sondaggi. Il primo è piuttosto una collezione di risposte di esperti alla domanda: “L’Ucraina finirà per fare concessioni territoriali alla Russia?”. L’ha pubblicata martedì la rivista Foreign Affairs, e il risultato complessivo è interessante, anche se lo si sarebbe potuto sperare più interessante. Alle decine di interpellati si chiedeva di dire se fossero d’accordo, e quanto, o in disaccordo, e quanto, o “neutrali”, con l’affermazione: “L’esito più probabile della guerra in Ucraina è un accordo negoziato che comporti qualche concessione territoriale alla Russia da parte di Kyiv”. Una nettissima maggioranza esprime, più o meno energicamente, il proprio disaccordo: non è in vista una conclusione negoziata.