Che strano, questo nuovo disarmo unilaterale

E’ tornato in auge il disarmo unilaterale. Con una leggera modificazione rispetto al precedente. Il precedente prevedeva che qualcuno scegliesse di disarmarsi senza aspettare che i propri rivali fossero disposti a fare altrettanto. Il disarmo unilaterale attuale sceglie di disarmare unilateralmente uno dei contendenti della guerra in corso, senza aspettarsi che l’altro faccia altrettanto. Non è più: io mi disarmo unilateralmente. E’: io disarmo unilateralmente l’Ucraina. Ci vuole, come si dice, un bel coraggio.