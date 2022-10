Putin, Pugačëv e i russi che si abbeverano del passato con l'effetto di deridere il presente

I personaggi di questa Russia putiniana si portano dietro la storia come un barbone il suo treno di cartoni. Così il paese sembra spesso girare attorno agli stessi intrighi, allo stesso mazzetto di nomi

I personaggi della tragicommedia russa si abbeverano a ogni grandioso capitolo del passato per procurarsene un avanzo di grandezza, col risultato di trasformare la storia nello specchio derisorio del loro presente. Mercoledì scorso Putin, nel corso di una lunga videoconferenza televisiva con un gruppo di insegnanti premiati, ne ha bruscamente interpellato uno sulla rivolta di Pugačcëv. Yemelyan Ivanovicč Pugacčëv fu il cosacco analfabeta che si spacciò per lo zar Pietro III redivivo e guidò fra il 1773 e il 1775 una guerra contadina spietata contro i nobili e Caterina II che sollevò l’intero territorio fra il Volga e gli Urali e minacciò la stessa capitale, prima che i suoi lo tradissero e lo consegnassero al boia a Mosca. “Che cos’è stata, questa ribellione di Pugačëv? Perché è avvenuta? Qual è la tua opinione?” - Putin ha interrogato l’insegnante, che si è ingegnato come un alunno spaventato di ricapitolare gli argomenti scolastici.