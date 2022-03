Per i giovani si tratta del mondo in cui vivranno, per i vecchi del mondo che lasciano

Mi dice premurosamente un giovane amico: “Chi non è angosciato? Ma tu sembri ossessionato da questa guerra. Ne fai una malattia”. Una malattia, è vero. “Ma vedi, per te si tratta del mondo in cui vivrai. Per me si tratta del mondo che lascerò”.