Le tre giovani della Normale hanno agitato le acque. Bene così

Con il loro linguaggio protocollare hanno scelto di punzecchiare l’eccellenza accademica calcandone il gergo. Un commiato da affiancare a quello di Simone Biles. E non si dimentichino precedenti illustri e solitari

L’iniziativa delle tre giovani donne normaliste mi ha fatto piacere. Hanno mosso le acque, le hanno agitate. Era la cosa da fare. Parlavano anche per altre e altri loro compagni di studio e di convivenza in Normale, della classe di lettere. Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi hanno impiegato, tutte e tre, un linguaggio piuttosto protocollare: immagino che fosse una scelta deliberata, quella di punzecchiare l’eccellenza accademica calcandone il gergo, e riservando un’affabilità femminista ad altre sedi. Quanto ai contenuti della loro obiezione, non so abbastanza. A un punto del loro discorso tripartito, mi sono detto che avrebbero concluso rivendicando la chiusura della Scuola. Non mi avrebbe fatto piacere, ma mi sarebbe sembrata adeguatamente scortese, e umanissima. Un po’ come il commiato di Simone Biles.

C’erano stati, ai miei tempi (lo so, non si dice “ai miei tempi”) dei precedenti solitari. Nei primi anni 60 fu Lea Melandri a decidere di abbandonare la Scuola e Pisa, dopo due anni. Sapete che cosa avrebbe fatto poi, e che cosa fa oggi. Pochi anni dopo un’altra normalista particolarmente brillante, Carla Melazzini, lasciò la Scuola perché non sopportava per sé il privilegio e la distanza dal mondo di fuori; avrebbe dedicato la vita a “insegnare al principe di Danimarca”, da maestra di strada (è morta nel 2009).