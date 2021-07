Photo by Robert Bye on Unsplash

Esistono solo vegetariani che non si sono ancora scoperti

Cara M., per farti festa ti dedicherò un pensiero. Tu non farai l’errore di prenderlo per una battuta, o, peggio, per la parafrasi di una nota fesseria. Il mio pensiero dice: Non esistono carnivori. Esistono solo vegetariani che non si sono ancora scoperti.