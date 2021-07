I record del Papa emerito

Grande simpatia per Joseph Ratzinger, che dall'anno scorso è il papa più longevo della storia, e no solo. Al momento del ricovero del suo successore deve aver pregato con tutto il cuore

Il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, dal 4 settembre dell’anno scorso è, coi suoi 94 anni, il papa più longevo della storia: più di Leone XIII, che aveva superato i 93 anni. Il 29 giugno scorso ha compiuto i 70 anni di sacerdozio. E’ cardinale da 44 anni. E’ stato papa per quasi otto anni, papa emerito per più di otto anni. Il 23 marzo 2013 lui e papa Francesco si incontrarono a Castel Gandolfo: era la prima volta che due papi si incontravano. E’ successo ancora, e sono state parecchie altre prime volte. Era stato anche il primo papa titolare di un account twitter, nel 2012. E’ vissuto molto, è sopravvissuto a molte cose. E’ probabile che detenga molti altri record, che mi sfuggono. Ho pensato con una speciale simpatia a Benedetto XVI l’altroieri. Al momento del ricovero del suo successore deve aver pregato con tutto il cuore. Soprattutto quelle parole del padre nostro, nella vecchia traduzione: E non ci indurre in tentazione.