Quando qualcuno dice Loro, non c'è più niente da fare

Proprio Anna, la quale fa andare avanti una casa che se no sarebbe andata in malora da tempo, e fa miracoli – ha appena resuscitato la vecchia cagnolina che veniva data per spacciata con un suo metodo di effusione corporale e comunicazione misteriosa – ieri arriva carica di pesi, come al solito, e pressoché No Vax. Sulla pandemia ha avuto una posizione incrollabile dal principio perché a differenza degli esperti e dei governanti se l’aspettava. Si aspetta la fine del mondo, e ne riconosce i segni in una varietà di fatti visti in paese e sentiti dall’ortolano e dall’alimentarista, e sentiti e visti in televisione, e specialmente nelle facce e nei gesti di quelli che in televisione li dicono. La pandemia per lei era solo un segno ulteriore, ora hanno annunciato un virus molto più agguerrito dall’India, dice. E ancora non la vogliono capire, dice.

