Ho saputo troppo poco della Lombardia, appena un po’ di più su Vigevano e Orio al Serio, e ora me ne dispiaccio, sento del virus entrato nel carcere di Voghera, di Lodi, il deragliamento e l’ospedale, i miei riferimenti sono infimi, veniva a piedi da Lodi a Milano, ricordo una sera a Varazze che venivo da Voghera, poi Arbasino naturalmente, la casalinga di Voghera (ammesso che fosse sua) e la bella di Lodi, ieri cercavo una citazione sua che non ricordavo bene e non l’ho trovata, ho ritrovato quella, “Il sonno della ragione genera ministri”.