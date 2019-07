Nuovi libri di testo

Lunedì sera, in un programma televisivo della 7 che si chiama In onda, Luca Telese e David Parenzo hanno intervistato a lungo il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Gli hanno chiesto che cosa farebbe se trovasse per mare un giovane africano, lui al sicuro e il giovane africano in pericolo, gli hanno chiesto del muro sul Carso o altre barriere, gli hanno chiesto del rapporto fra il suo cristianesimo e quello del papa.

La mia proposta è di trasmettere nelle scuole italiane di ogni ordine e grado la registrazione del programma. Proporrei anzi di farne un testo obbligatorio. La materia sia facoltativa, decidano i consigli scolastici: storia, geografia, educazione civica, religione. Matematica, anche. (Chi, non avendo visto, si stupisca, guardi. Raccomando infatti che sia adottato anche nei corsi di educazione degli adulti).