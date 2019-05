Le giuste attenzioni al pogrom di Casal Bruciato

Lodo con tutto il cuore la visita della sindaca Raggi alla famiglia cui si vuol impedire di abitare, di vivere, a Casal Bruciato, in un’ennesima prova periferica di pogrom. Il Papa non ci è andato, ma ha invitato la famiglia da lui. Vedo che sono in molti a interrogarsi, o rispondere senz’altro, sulle ragioni non dette che possono avere spinto Virginia Raggi ad andarci, ma non ho voglia né tempo di occuparmene. Sono troppo impegnato a interrogarmi sulle ragioni che possono avere spinto tutti gli altri a non andarci.