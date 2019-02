Il "cambiamento", visto dal fondo di una cella

Mercoledì Rita Bernardini, con Alessio Falconio e Massimiliano Coccia, ha finalmente consegnato al Papa Francesco il libro rilegato con le firme dei detenuti che aderirono al digiuno per l’amnistia in occasione del Giubileo dei carcerati, 2016. Circa ventimila le firme, circa dieci chili il volume (“Tascabile”, si è complimentato il Papa). Il libro ha un frontespizio di Vincino con Pannella-Cristoforo che porta sulle spalle il Papa che inalbera il cartello “Amnistia”. Mi rallegro per l’incontro. Il ritardo con cui è avvenuto fa ricordare chi non c’è più, e permette ai vivi di apprezzare il “cambiamento” che si è consumato e si consuma, se lo si misuri dal fondo di una cella. Il naufragio.