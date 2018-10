A Pizzo, nel 1970, erano state acquartierate, in vista dell’intervento nella rivolta di Reggio Calabria, ingenti truppe dell’esercito e mezzi corazzati. Nel 2018, nei giorni scorsi, vi era acquartierato in vacanza con moglie e figli un signore di Bergamo il cui padre, allora militare, si era innamorato di una ragazza di Pizzo e l’aveva sposata. Non era stato il solo. Per fortuna c’è sempre un nuovo punto di vista sugli eventi storici, compresi quelli in cui (quasi) tutti i protagonisti contemporanei danno il peggio di sé.