Il gioco delle inversioni è troppo facile, certo; populista, si direbbe ora. Però a volte. Per esempio, il mestiere più antico del mondo è la prostituzione? Il mestiere più antico è il puttaniere. E anche il più aggiornato: si arriva al vertice. Dire che il mestiere più antico del mondo è la prostituzione è come dire che l’uomo è cacciatore, ma il mestiere più antico è la selvaggina. Naturalmente, il gioco delle inversioni è spesso troppo facile. Per esempio, una volta perfezionato il ri-radicamento del Pd nel territorio: “Il segretario del Pd, che ha da tempo trasferito la sua sede nazionale a Tor Bella Monaca, ha ieri compiuto un’escursione ai Parioli, per vedere che cosa vuol dire”.