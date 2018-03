Ecco com'è "Una di voi" di Iris Ferrari

Sono andato in libreria. Ho comprato libri da regalare. Lisa Ginzburg, Buongiorno mezzanotte, torno a casa. Agnese Grieco, Atlante delle sirene. Fabio Stassi, Come un respiro interrotto. Poi ho comprato per me Una di voi, di Iris Ferrari. L’ho letto tutto. Lei ha 15 anni e un milione e mezzo di fan su musical.ly (pensavo che fosse un errore di stampa) e miriadi di ircocervi – chiama così i suoi sostenitori, e accorda: ircocervo e ircocerva. Ha un anziano cane, Perla. Io ho 75 anni e due anziani bassottini, Brina e Brillo. Oltre alle cose che ho imparato, mi sono chiesto se sia più improbabile che uno come me legga il libro Una di voi di Iris Ferrari o che una come lei legga il mio libro su Kafka. Bella questione, seria. Io l’ho risolta a mio favore.