Salvini, Berlusconi e quei voti che sono importanti

Da un po’ di tempo avevo deciso di rifrequentare il paese – in genere dormo – e mi ero convinto che Salvini avrebbe preso più voti di Forza Italia. Lunedì sera ho sentito Berlusconi, intervistato da Bianca Berlinguer, dire che se Salvini prendesse più voti di Forza Italia sarebbe il candidato della alleanza di centro-destra a presiedere il governo. Spero tanto di sbagliare, naturalmente. Ma vorrei infilare questa letterina in una bottiglia, per il caso che qualcuno vada al mare il 4 marzo.