Vuotare il mare con il secchiello

Conosco una ragazza che abita vicino al mare, d’estate affitta la casa e campa di quello. Va ogni giorno alla spiaggia e guarda il mare. Al ritorno prende su qualche pezzo di plastica di quelli che la risacca lascia sulla battigia e lo porta indietro, al cassonetto della differenziata. E’ come vuotare il mare col secchiello. Però, se tutti facessero come lei. Però forse se tutti facessero come lei lei non lo farebbe più.