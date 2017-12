Matrimonio in consolato

Ieri, al consolato italiano di Erbil, Maria, italiana, e Åsmond, norvegese, si sono sposati. Lavorando per l’Unicef, si erano incontrati nel Sud Sudan, si sono reincontrati a intervalli in altri posti così favolosi. Per il viaggio di nozze saranno andati intanto a Mosul o a Makhmur o chissà. Avranno trovato comunque una quantità di bambini a festeggiarli.