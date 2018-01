L’Italia è il primo paese al mondo per bilancia commerciale nel settore prodotti per concia, organici, sintetici, con un surplus con l’estero nel 2016 di 68 milioni di dollari, davanti alla Germania. Nel 2016 l’Italia ha esportato prodotti per concia, organici, sintetici per 95 milioni di dollari con un import di 27 milioni di dollari. I principali paesi di destinazione dell’export italiano di prodotti per concia, organici, sintetici sono: Cina (15 milioni di dollari), Francia (13 milioni di dollari), India (8 milioni di dollari), Germania (5 milioni di dollari), Nigeria (5 milioni di dollari).

(In collaborazione Fondazione Edison)