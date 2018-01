Da lunedì 15 gennaio cambieranno le regole relative ai bagagli a mano sui voli Ryanair. I primi annunci risalgono a ottobre, ma la low cost irlandese ha posticipato i termini “per concedere ai clienti ulteriore tempo per adeguarsi ai cambiamenti”. Tra pochi giorni la svolta: il vettore stiverà gratuitamente al gate d’imbarco la valigia di chi non ha acquistato l’imbarco prioritario, che costa 5 euro al momento della prenotazione e 6 euro in un momento successivo fino a un’ora prima della partenza. I passeggeri senza priorità potranno portare a bordo soltanto una borsa piccola, di dimensione 35 x 20 x 20 cm, sistemandola sotto il sedile anteriore.

Acquistando l’imbarco prioritario le cose ovviamente cambiano. Ai passeggeri con tariffe Plus, Flexi Plus e Family Plus sarà consentito portare a bordo due bagagli a mano, con la borsa piccola che deve rispettare le dimensioni di cui parlavamo prima e il trolley più grande che sarà riposto nella cappelliera. La mancata osservanza di queste regole, spiega Ryanair, “comporterà il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo”. Contestualmente Ryanair fa notare che la tariffa per acquistare un bagaglio registrato è stata ridotta da 35 a 25 euro e che il peso massimo consentito è stato aumentato da 15 a 20 kg.

Cosa cambia quindi? Prima, di fatto, l’imbarco gratuito in stiva del trolley era un’eventualità che si presentava soprattutto per gli ultimi passeggeri, quando lo spazio all’interno delle cappelliere e sotto i sedili era finito. Adesso, anche per velocizzare le procedure di imbarco evitando possibili ritardi, la pratica viene uniformata per tutti i viaggiatori sprovvisti di imbarco prioritario.