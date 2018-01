La 68esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio 2018. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino affiancheranno il direttore artistico Claudio Baglioni sul palco del teatro Ariston. Le premesse sono quelle di una rassegna “completamente nuova, meno televisiva e più artistica” con l’obiettivo del “40 per cento di share”, ha detto il direttore di Rai Uno Angelo Teodoli.



Ecco i 20 big in gara e i titoli delle loro canzoni:



Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo

Nina Zilli – Senza appartenere

The Kolors – Frida

Diodato e Roy Paci – Adesso

Mario Biondi – Rivederti

Luca Barbarossa – Passame er sale

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza

Annalisa – Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo – Eterno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi

Renzo Rubino – Custodire

Noemi – Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni – Così sbagliato

Ron – Almeno pensami

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel – Lettera dal Duca

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto

Elio e le storie tese – Arrivederci





Ecco invece le 8 Nuove Proposte:



Eva Pevarello – Cosa ti salverà

Mudimbi – Il Mago

Lorenzo Baglioni – Il Congiuntivo

Mirkoeilcane – Stiamo Tutti Bene

Giulia Casieri – Come stai

Ultimo – Il ballo delle Incertezze

Leonardo Monteiro – Bianca

Alice Caioli – Specchi rotti