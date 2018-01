Domenica 7 gennaio oltre 450 tra musei, siti archeologici e monumenti di tutta Italia saranno gratuiti. I luoghi di interesse “accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale”, spiega il ministero dei Beni e delle attività culturali. La giornata di chiusura delle festività natalizie si innesta nell’ambito di “#domenicalmuseo”, l’iniziativa del ministero in vigore dal 1 luglio 2014 che prevede l’ingresso gratuito al patrimonio culturale statale ogni prima domenica del mese e alla quale aderiscono anche molti musei civici su tutto il territorio nazionale.





Per conoscere gli orari di apertura e avere tutte le informazioni nel dettaglio, il sito del Mibact mette a disposizione una lista completa dei luoghi aperti gratuitamente al pubblico in questa prima domenica del 2018. Ci sono soltanto alcune eccezioni per situazioni particolari, come nel caso del Colosseo: l’accesso all'Anfiteatro Flavio, si legge, “potrà essere rallentato fino al raggiungimento degli standard di sicurezza (massimo 3.000 unità)”.