Baby Gang: un personaggio che divora la realtà

Non so come andrà a finire la vicenda giudiziaria, se lui giustificherà o no il possesso di quell’armamentario. Certo è che raramente l’arte ha raffigurato con tanta fedeltà la vita reale, ha alluso con tanta fedeltà al rapporto che dirò torbido tra una donna e un uomo

Non so quanti di voi conoscano un cantautore italiano la cui vicenda mi affascina molto. Il suo nome d’arte è Baby Gang, pseudonimo di Zaccaria Mouhib, ossia di un rapper italiano ventiquattrenne di origine marocchina che nel 2025 aveva avuto il maggior numero di ascoltatori su Spotify e che dal 17 marzo scorso si trova in carcere con accuse non di poco conto: in casa sua hanno scovato una vera e propria armeria, e quanto alla sua vita privata è uno che era solito picchiare la sua ragazza tanto che è arrivato a romperle il naso.

Confesso che non sapevo nulla di lui finché non ho visto su TikTok un suggestionante video in cui lui canta mentre una ragazza affascinantissima, Francesca Tocca (una ballerina che è stata a lungo la star della trasmissione televisiva “Amici”), gli danza tutt’attorno come di una donna che lo cercasse e lo temesse. E tanto più che fisicamente parlando e per come si atteggia il nostro Baby Gang, diresti di lui che un tipo così non poteva non finire in cella. Se metti assieme la voce di Baby Gang, il suo atteggiamento intrigante e le magnifiche gambe di Francesca Tocca (gambe a proposito delle quali vale il mio detto preferito, che le gambe femminili sono la prova dell’esistenza di Dio), ne viene un capolavoro nel suo genere. E quando dico “capolavoro”, ho detto poco.

Non so come andrà a finire la vicenda giudiziaria di Baby Gang, se lui sì o no giustificherà in qualche modo (ma come?) il possesso di quell’armamentario. Certo è che raramente l’arte (la chiamo così per intenderci) ha raffigurato con tanta fedeltà la vita reale, ha alluso con tanta fedeltà al rapporto che dirò torbido tra una donna e un uomo, e che donna e che uomo. E c’è la vita di Baby Gang a testimoniare che una donna davvero deve aver paura di lui, e ritirarsi dopo averlo avvicinato e magari averlo attratto non poco con il suo armamentario femminile. Andate a vederlo e ascoltarlo quel video su TikTok e mi darete ragione alla grande.