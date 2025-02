Va bene il Festival, ma qui a Sanremo il grande evento del giorno è il raduno dei sosia

In attesa che questa sera inizi la 75esima edizione del Festival della canzone italiana, in riviera c'è l'invasione dei sosia. La organizza “Gli amici di Liz Taylor”, nome dell’organizzazione che ne riunisce più di duemila. Ed è anche colpa di Carlo Conti

In attesa che questa sera inizi la 75esima edizione del Festival della canzone italiana, Sanremo in queste ore è già stata sfondo di un grande evento. Da più di vent’anni è qui che si radunano i sosia da tutta Italia, o meglio “Gli amici di Liz Taylor”, nome dell’organizzazione che riunisce più di duemila sosia – un cartello, una lobby – e che è stata fondata una trentina di anni fa da Miranda Giuffrè, “Liz Taylor” appunto – anche se di viola più che gli occhi ha il colorito. Il vertice dei sosia si è tenuto domenica all’Hotel & Des Anglais, ed è stata l’occasione per una non meglio precisata premiazione (i premi consistevano in simil Oscar, di quelli che si comprano in cartoleria o dai cinesi), due sfilate (una di abiti d’epoca, l’altra di bellezza) e una cena. (Raimondo segue nell’inserto IV)

L’occasione è come sempre la presentazione del calendario dei sosia, giunto alla sua 22esima edizione: non in vendita e unico al mondo, se ne entra in possesso solo se ne si è omaggiati, come è successo al sottoscritto. Tutto questo – calendario, cena, premi – a spese di “Liz Taylor”, che ha anche presentato l’evento. Al mio arrivo vengo accolto da “Luciano Pavarotti” e da “Mina”; ma oltre a loro ci sono anche “Renato Zero”, “Vasco Rossi”, “Marcella Bella”, “Richard Gere”, le cui somiglianze con gli originali sono più che altro delle “licenze poetiche” fisiognomiche.

A un certo punto arriva anche la sosia di Selvaggia Lucarelli, lei sì davvero uguale all’originale – e infatti non era una sosia ma Selvaggia Lucarelli per davvero, anche lei come me affacciatasi con curiosità per assistere all’evento più camp di questa settimana sanremese, che al colpo d’occhio del cronista appare come una via di mezzo fra “Reality” di Matteo Garrone e l’Aldilà in “Beetlejuice” di Tim Burton. All’estero le gare di sosia stanno conoscendo una seconda giovinezza: Timothée Chalamet, Harry Styles e Paul Mescal sono stati i protagonisti dei più partecipati “lookalike contest” di quest’anno – a quello dei sosia di Timothée Chalamet ha partecipato lo stesso Timothée Chalamet, ma ha perso, gli assomigliava di più un altro – e hanno riempito di aspiranti sosia città come New York, Londra, Dublino. Perché invece qui in Italia i sosia sono relegati in un hotel di Sanremo? “In Italia il progresso ci sta portando al regresso”, mi risponde “Liz Taylor”. Ma in che senso? “Le guerre, il sangue, gli stupri, gli incidenti stradali... Non c’è governo che sappia governarci”. Ma la sosia di Giorgia Meloni c’è? “Sì”. E di Elly Schlein? “Anche. Ma mancano i soldi, non ci sono più gli sponsor, una volta ne tiravo su tanti che pagavano anche un milione di lire, ora faccio tutto di tasca mia, ma Sanremo è cara, la benzina costa”.

Ma non è solo colpa dell’inflazione o della crisi economica; secondo “Liz Taylor” l’età d’oro dei sosia (quando venivano chiamati in continuazione per andare in tv, e ben pagati) “è finita con l’euro”. “Liz Taylor” vuole uscire dall’Europa? “Non mi intendo di queste cose”. Però forse Carlo Conti, l’uomo forte di questo Festival, qualche responsabilità ce l’ha: il suo “Tale e Quale Show”, nato come uno spettacolo televisivo di sosia, si è poi trasformato in un vip show dove persone già famose attraverso trucco e parrucco vengono trasformate in altre persone famose. Così siamo buoni tutti, mentre “non è facile essere veramente dei sosia” mi dice “la Liz”, anzi, “Miranda, io sono sempre stata e sempre sarò Miranda” – mi dice in un momento di identity politics, o fluidità, chissà.