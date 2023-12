Il valore dell'album ribadito dal ritorno di Peter Gabriel e PJ Harvey

Da un passato prevalentemente novecentesco, due ritorni discografici di altrettanti artisti britannici lontanissimi tra loro per gusto e produzione, ma entrambi capaci di riconfermare a distanza di tanto tempo il proprio valore e l’immutata validità di un concetto oggi messo ampiamente in discussione come quello dell’album – opera composita, articolata, improntata al tempo stesso all’unità d’intenti e alla varietà. Il 73enne Peter Gabriel, si ripresenta con “I/O”, ventun anni dopo il suo ultimo album di inediti, anche se nel frattempo ha pubblicato due lavori di cover e un progetto in condivisione con altri artisti. L’idea originale di “I/O” è di analizzare in profondità le potenzialità di un brano scritto da Gabriel proponendolo all’ascolto in due (o addirittura tre – nella versione deluxe del disco) diversi missaggi, a cura di ingegneri del suono da lui selezionati per la differente poetica di approccio alla professione: dunque il “pittore” inglese Mark “Spike” Stent per il “Bright Side Mix”, dalle coloriture più brillanti, e lo “scultore” americano Tchad Blake per il “Dark Side Mix”, dalle tinte più cupe e ancestrali, a cui si aggiunge l’ “In-Side Mix” curato da Hans-Martin Buff, specializzato nella tridimensionalità dei suoni, evidenziata soprattutto dagli impianti di ascolti di fascia alta.

