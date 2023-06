L'Arena di Verona, alchimia di musica e storia

L’eterna “Aida” apre la stagione del centenario: otto nuove rappresentazioni e alcuni concerti per un totale di cinquanta serate che avranno luogo tra il 16 giugno e il 9 settembre

Nella cornice del teatro lirico all’aperto più grande al mondo ecco un programma degno di celebrare un festival giunto alla sua centesima edizione, caratterizzato da una storia di grande rilievo e collocato in una sede di rara bellezza. Nato nell’estate del 1913, e proseguito sino a noi con due sole parentesi in corrispondenza degli eventi bellici, Arena di Verona Opera Festival si prepara a ospitare, con l’obiettivo di festeggiare la ricorrenza, otto nuove rappresentazioni e alcuni concerti per un totale di cinquanta serate che avranno luogo tra il 16 giugno e il 9 settembre.